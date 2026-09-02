Урок хорошего поведения

Урок хорошего поведенияКак оценка за поведение может изменить отношения учеников и педагогов
Оценка поведения – это решение, которое мы приняли после длительной подготовки и масштабной апробации. И сегодня мы видим, что родители в подавляющем большинстве поддерживают эту меру, потому что дисциплина и уважение в школе – это основа для нормального учебного процесса. Но здесь важно подчеркнуть: мы не ставим цель наказывать – мы хотим помочь и поддержать как ребят, так и учителей.
Первым она поможет в социализации, а для вторых станет механизмом защиты чести и достоинства. Механизм повысит прозрачность взаимодействия всех участников процесса. Все это укрепит в школах комфортную, безопасную и уважительную среду. Ребятам мы сможем оказывать своевременную поддержку и помогать решать трудности в общении и обучении. Задача оценки поведения – стимулировать личностное развитие, уважительное отношение к сверстникам и взрослым, воспитывать ответственность и развивать эмпатию. Мы специально подчеркиваем это, чтобы снять все опасения родителей и педагогов.
Теперь по сути: оценка поведения выставляется отдельно от академической успеваемости. Она никак не влияет на текущие оценки, промежуточную аттестацию и допуск к ГИА. Она не является мерой дисциплинарного взыскания. Система не возникла на пустом месте. Апробацию мы запустили в 2025/26 учебном году. Она охватила 89 школ в нескольких регионах: Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. Участниками стали более 40 000 учеников 1–8-х классов и более 2000 педагогов. Тестировались разные модели: двухуровневая, трехуровневая и традиционная пятиуровневая. В рамках обратной связи, например, Тульская область отметила наибольшую привлекательность трехбалльной модели оценивания. Двухбалльную посчитали категоричной, а пятибалльную – сложной в практике дифференциации.
Особое внимание мы уделили мнению родителей, педагогов и общественности. Их участие было важной частью этого процесса. Они высказывали свои предложения, делились замечаниями и давали обратную связь, которая помогала совершенствовать подходы к оценке поведения.
По итогам пилотного этапа мы внесли изменения в нормативные документы: теперь они разрешают школам выставлять оценки за поведение и четко определяют, какие виды оценок можно использовать.
Наиболее эффективной оказалась трехуровневая система. Она включает три градации: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Такая модель объективна, прозрачна и, что важно, обладает гибкостью. Формулировка «недопустимое» имеет сильный воспитательный эффект – она однозначна и означает поведение, которое в школе неприемлемо. Это уже не оценка в дневнике, а сигнал для ученика, учителя и родителя.
Конечно, оценка не может быть абстрактной. Она будет выставляться по понятным, объективным критериям и показателям. Среди них – уроки без нарушений и опозданий, выполненные домашние задания. Кроме того, педагоги учтут и личностные качества учеников: ответственность, участие в общественно полезном труде. Как видите, это не произвольная оценка «нравится – не нравится», а системная фиксация конкретных фактов.
Теперь о том, как система будет внедряться на практике. С 1 сентября 2026 г. по поручению президента Владимира Путина во всех регионах страны продолжится поэтапное введение оценки. Она затронет не менее 10 школ в каждом субъекте и будет выставляться ученикам 2–8-х классов. Мы не затрагиваем выпускные 9-й и 11-й классы, чтобы не создавать дополнительной нагрузки перед экзаменами.
Мы тщательно проанализируем все результаты апробации. Только после анализа результатов апробации будет приниматься решение о дальнейшем распространении системы.
В целом оценка поведения – это важный инструмент воспитания, который помогает формировать уважение, дисциплину и ответственность. И надеюсь, она принесет реальную пользу и будет принята всеми участниками образовательного процесса.