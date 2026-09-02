Урок хорошего поведения

Теперь по сути: оценка поведения выставляется отдельно от академической успеваемости. Она никак не влияет на текущие оценки, промежуточную аттестацию и допуск к ГИА. Она не является мерой дисциплинарного взыскания. Система не возникла на пустом месте. Апробацию мы запустили в 2025/26 учебном году. Она охватила 89 школ в нескольких регионах: Луганской Народной Республике, Чеченской Республике, Республике Мордовии, а также Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областях. Участниками стали более 40 000 учеников 1–8-х классов и более 2000 педагогов. Тестировались разные модели: двухуровневая, трехуровневая и традиционная пятиуровневая. В рамках обратной связи, например, Тульская область отметила наибольшую привлекательность трехбалльной модели оценивания. Двухбалльную посчитали категоричной, а пятибалльную – сложной в практике дифференциации.