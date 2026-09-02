5G без iPhone

Операторы связи хоть и единогласно приветствовали выделение частот, но в то же время признали, что для россиян 5G на iPhone работать не будет. В кулуарах телекомкомпаний говорят, что после своего ухода из России американская компания Apple перестала давать российским операторам возможность обновлять профили на устройствах этой фирмы. Соответственно, все новые технологии, которые запускаются в России, недоступны для устройств Apple. Кроме того, устройства Apple не получат доступ к российским сетям 5G из-за требований по поддержке отечественного алгоритма шифрования «Кузнечик». Поэтому в перспективе ограничения могут затронуть и другие смартфоны иностранных производителей. Ситуацию осложняет и то, что пятое поколение в России запускается в экзотическом диапазоне, в котором работает достаточно малое количество гаджетов.