5G без iPhone

5G без iPhoneПочему главным потребителем сетей пятого поколения может стать автономная техника
Спустя семь лет наконец-то подошла к своему логическому завершению история с перетягиванием частотного ресурса для запуска пятого поколения связи (5G). Технология по задумке должна разогнать скорость интернета на устройствах, снизить задержки при передаче сигнала и увеличить пропускную способность по сравнению с действующей LTE. Правда, «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 получили вовсе не тот ресурс, на который рассчитывали. Так называемый золотой диапазон 3400–3800 МГц сохранили за собой спецпользователи. Тем не менее операторы все же выбили для себя возможность использовать уже имеющиеся у них частоты LTE по так называемому принципу технейтральности и бонусом получат по 90 МГц спектра в диапазоне 4630–4990 МГц.
На то он и ресурс, чтобы его можно было монетизировать. Вопрос только в том, каким образом. Телефон и базовая станция должны «договориться», на какой частоте «общаться». Для стандартов связи GSM, 3G, LTE, 5G уже прописаны конкретные полосы частот и правила работы в них, которых придерживается весь мир. Если частоты не выделены или недоступны, оборудование просто не сможет установить соединение.
Операторы связи хоть и единогласно приветствовали выделение частот, но в то же время признали, что для россиян 5G на iPhone работать не будет. В кулуарах телекомкомпаний говорят, что после своего ухода из России американская компания Apple перестала давать российским операторам возможность обновлять профили на устройствах этой фирмы. Соответственно, все новые технологии, которые запускаются в России, недоступны для устройств Apple. Кроме того, устройства Apple не получат доступ к российским сетям 5G из-за требований по поддержке отечественного алгоритма шифрования «Кузнечик». Поэтому в перспективе ограничения могут затронуть и другие смартфоны иностранных производителей. Ситуацию осложняет и то, что пятое поколение в России запускается в экзотическом диапазоне, в котором работает достаточно малое количество гаджетов.
Так если с использованием 5G на смартфонах есть вопросы, то стоило ли так биться за частоты? Ответ вновь подсказывают операторы: «Беспилотные такси на LTE не ездят». Практически вся автономная техника требует более низких задержек, поэтому четвертое поколение связи здесь не подойдет. Это все равно что заставлять Lamborghini ездить на 92-м бензине. Низкие задержки 5G также незаменимы в телемедицине и гейминге, а высокая пропускная способность полезна в контексте обеспечения связи в конкретных точках в местах массового скопления людей. Наиболее вероятно, что 5G в России запустится не для людей, а для корпоративных идей. И нам только остается это радостно приветствовать.