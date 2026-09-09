Интеллект на службе

Интеллект на службеПочему России выгоднее сосредоточиться на внедрении ИИ, а не на гонке моделей
26 июля подписан федеральный закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», основная часть его норм вступила в силу 1 сентября. Закон рамочный, в нем 13 статей, и значительная часть конкретики отнесена к подзаконным актам. Но главное он делает уже сейчас: фиксирует архитектуру будущего рынка. Появляются понятия суверенной и национальной больших фундаментальных моделей, определяется, кто получит доступ к мерам государственной поддержки и к данным государственных информационных систем.
Работа с фундаментальными моделями важна, но это лишь одно из направлений приложения государственных усилий. И здесь стоит трезво посмотреть, где мы находимся. Первую позицию в мировой гонке занимают США: вычислительные мощности, масштаб энергетики, крупнейшие fabless-компании в микроэлектронике, сильные научные команды и живая среда стартапов. На втором месте Китай по схожим причинам, включая сопоставимые производства чипов и собственные фундаментальные модели. Остальные страны, в том числе Франция, Корея и Япония, работают точечно, на отдельных направлениях.