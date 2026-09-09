Интеллект на службе

Работа с фундаментальными моделями важна, но это лишь одно из направлений приложения государственных усилий. И здесь стоит трезво посмотреть, где мы находимся. Первую позицию в мировой гонке занимают США: вычислительные мощности, масштаб энергетики, крупнейшие fabless-компании в микроэлектронике, сильные научные команды и живая среда стартапов. На втором месте Китай по схожим причинам, включая сопоставимые производства чипов и собственные фундаментальные модели. Остальные страны, в том числе Франция, Корея и Япония, работают точечно, на отдельных направлениях.