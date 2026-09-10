Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
POSI1 000,4+0,22%CNY Бирж.12,665-0,72%IMOEX2 264,02-0,44%RTSI834,57+0,74%RGBI113,67-0,01%RGBITR773,86+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Пекин приручает ИИ

Китай установил «правила игры» для «новой цифровой эпохи при Си Цзиньпине»
Павел Трощинский , руководитель – ведущий научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук

Поворотной датой для сферы искусственного интеллекта Китая стало 7 сентября 2026 г. Верховный народный суд (ВНС) КНР опубликовал «Мнение о рассмотрении в соответствии с законом дел по спорам, связанным с искусственным интеллектом». Этот документ, состоящий из 24 пунктов, фактически завершает период абсолютной неопределенности в китайском IT-секторе, предлагая первый в истории страны комплексный свод судебных правил для регулирования нейросетей. «Мнение» не является законом, но от этого его значимость для правовой системы страны не становится меньше.

Для IT-бизнеса сигнал однозначен: эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ завершена, наступает время «регулируемой зрелости». Однако Пекин, судя по всему, не намерен «душить» ИИ чрезмерным нормативным давлением, выбирая тактику точечных хирургических вмешательств там, где технологии пересекаются с безопасностью личности и общественной безопасностью.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте