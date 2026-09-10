Пекин приручает ИИ

Пекин приручает ИИКитай установил «правила игры» для «новой цифровой эпохи при Си Цзиньпине»
Поворотной датой для сферы искусственного интеллекта Китая стало 7 сентября 2026 г. Верховный народный суд (ВНС) КНР опубликовал «Мнение о рассмотрении в соответствии с законом дел по спорам, связанным с искусственным интеллектом». Этот документ, состоящий из 24 пунктов, фактически завершает период абсолютной неопределенности в китайском IT-секторе, предлагая первый в истории страны комплексный свод судебных правил для регулирования нейросетей. «Мнение» не является законом, но от этого его значимость для правовой системы страны не становится меньше.
Для IT-бизнеса сигнал однозначен: эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ завершена, наступает время «регулируемой зрелости». Однако Пекин, судя по всему, не намерен «душить» ИИ чрезмерным нормативным давлением, выбирая тактику точечных хирургических вмешательств там, где технологии пересекаются с безопасностью личности и общественной безопасностью.