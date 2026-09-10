Пенсия длинного действия

Совокупные вложения НПФ в акции достигают 0,5 трлн руб. Это соответствует 1% совокупной капитализации рынка и примерно 3,3% его free-float. По оценкам экспертов, увеличение доли акций в портфелях пенсионных накоплений и резервов НПФ до уровня 20–40% может привести к росту целевого объема вложений в акции до 1,36–2,71 трлн руб. Подобный приток капитала рассматривается как один из факторов, способных обеспечить достижение цели по капитализации рынка в 60% ВВП к 2030 г.