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Пенсия длинного действия

Почему мировой опыт НПФ нельзя механически перенести в Россию
Сергей Беляков , президент НАПФ

Совокупные вложения НПФ в акции достигают 0,5 трлн руб. Это соответствует 1% совокупной капитализации рынка и примерно 3,3% его free-float. По оценкам экспертов, увеличение доли акций в портфелях пенсионных накоплений и резервов НПФ до уровня 20–40% может привести к росту целевого объема вложений в акции до 1,36–2,71 трлн руб. Подобный приток капитала рассматривается как один из факторов, способных обеспечить достижение цели по капитализации рынка в 60% ВВП к 2030 г.

Эти цифры часто становятся поводом для дискуссии о том, не сдерживают ли существующие законодательные лимиты потенциал фондов. Но если посмотреть на ситуацию стратегически, станет очевидно: ключ к качественному росту лежит не в расширении установленных нормативов, а в кратном увеличении объема самих ресурсов, поступающих в систему.

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