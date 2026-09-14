Кризис католичества

Нынешний электоральный цикл в Бразилии служит тому иллюстрацией. За месяц до первого тура выборов, запланированных на 4 октября, ключевые оппозиционные кандидаты Флавиу Болсонару и Тарсизиу ди Фрейтас посетили богослужение пятидесятников. Помимо них больше 300 евангеликов выдвинули свои кандидатуры на различные выборные должности, прописав перед своим именем «пастор», «миссионер» и иные церковные роли.