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Кризис католичества

Как евангелические церкви отвоевывают у католиков Латинскую Америку
Олег Краев , журналист-международник

За Латинской Америкой закрепился образ региона, где преимущественное влияние имеет католическая церковь. Но в последние годы ситуация меняется кардинально.

Нынешний электоральный цикл в Бразилии служит тому иллюстрацией. За месяц до первого тура выборов, запланированных на 4 октября, ключевые оппозиционные кандидаты Флавиу Болсонару и Тарсизиу ди Фрейтас посетили богослужение пятидесятников. Помимо них больше 300 евангеликов выдвинули свои кандидатуры на различные выборные должности, прописав перед своим именем «пастор», «миссионер» и иные церковные роли.

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