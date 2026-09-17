Кто в ответе за торговлю ИИ

Формально это выглядит как страховка: последнее слово всегда за человеком, а не за моделью. Но подтверждение – не то же самое, что понимание. Котировка меняется за секунды, и любой уровень доступа выше мониторинга требует от инвестора не согласиться с решением модели, а заново прожить цепочку рассуждений, которую модель выстроила мгновенно и представить целиком физически не может. «Финальное решение за человеком» рискует остаться юридической формальностью, а не реальным контролем. И главный вопрос тут – способен инвестор за отведенное ему время принять содержательное решение или он просто будет нажимать «да», веря ИИ.