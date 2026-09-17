Кто в ответе за торговлю ИИ

Кто в ответе за торговлю ИИПочему доступность алготрейдинга ставит новый вопрос об ответственности
Три брокера – «Т-инвестиции», БКС и «Финам» – почти одновременно открыли инвесторам доступ к торговле через ИИ-агентов: можно подключить любую модель через общий протокол и выдать ей токен на просмотр портфеля или подготовку сделок, которые утверждает пользователь. Синхронность здесь важнее технологии – это новый отраслевой стандарт.
Выглядит это как демократизация алготрейдинга: то, что раньше требовало кода и работы с биржевым API, теперь доступно по текстовому запросу. Но вместе с барьером входа исчезло и то, что он попутно фильтровал: человек, способный написать бота со стоп-лоссом, понимает, зачем он нужен. Промпт, на мой взгляд, таким фильтром не является. Порог входа у нас обнулился быстрее порога понимания последствий.
Мне могут возразить, что это не отличается от давно разрешенного «неквалам» автоследования. Отличие есть. Автоследование – урегулированный институт, базовый стандарт. ЦБ описывает его как исполнение инвестрекомендаций без участия клиента и завязывает на инвестконсультирование – за рекомендацией стоит аттестованный советник, инвестор заранее видит правила игры. Делегируя решения ИИ-агенту, инвестор передает сам процесс принятия решений системе, логика которой не привязана ни к тесту, ни к консультированию.
С ответственностью пока получается двойное дно. Финансовый эксперт Роман Калинкин трактует ее так: если агент просто ошибся в стратегии, это не обязывает организацию компенсировать убыток автоматически – смотрят на условия договора. Применение ИИ «не освобождает от ответственности», если организация нарушила обязанности перед клиентом. Принцип старый: отвечают за нарушение, а не за факт автоматизации. Но рассчитан он на ситуацию, где можно указать на конкретное действие человека или алгоритма. Когда решение формирует модель, логику которой нельзя разложить на проверяемые правила и предсказать даже разработчику, граница между «алгоритм честно ошибся» и «организация недосмотрела» размывается.
Формально это выглядит как страховка: последнее слово всегда за человеком, а не за моделью. Но подтверждение – не то же самое, что понимание. Котировка меняется за секунды, и любой уровень доступа выше мониторинга требует от инвестора не согласиться с решением модели, а заново прожить цепочку рассуждений, которую модель выстроила мгновенно и представить целиком физически не может. «Финальное решение за человеком» рискует остаться юридической формальностью, а не реальным контролем. И главный вопрос тут – способен инвестор за отведенное ему время принять содержательное решение или он просто будет нажимать «да», веря ИИ.