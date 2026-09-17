Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI855,11-2,16%RGBI112,55-0,37%CNY Бирж.12,578+0,08%IMOEX2 284,84-2,24%RGBITR768,27-0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Закон требует продолжения

Какие задачи предстоит решить после вступления в силу закона о платформенной экономике
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Уже совсем скоро, 1 октября 2026 г., вступает в силу федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», принятый год назад. За это время отечественные посреднические цифровые платформы прошли большой путь: многие из них взяли на себя обязательства исполнить нормы закона досрочно. Сегодня можно уверенно говорить, что отрасль подошла к вступлению закона в силу подготовленной.

Параллельно достраивается подзаконная база. В январе правительство утвердило дополнительные критерии, по которым площадка относится к посредническим цифровым платформам, в том числе среднесуточную аудиторию не менее 100 000 пользователей. По этим критериям площадки будут включаться в реестр, который ведет Минэкономразвития. При этом прошедший год выявил и вопросы, которые самим законом не закрываются.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте