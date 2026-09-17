Закон требует продолжения

Уже совсем скоро, 1 октября 2026 г., вступает в силу федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», принятый год назад. За это время отечественные посреднические цифровые платформы прошли большой путь: многие из них взяли на себя обязательства исполнить нормы закона досрочно. Сегодня можно уверенно говорить, что отрасль подошла к вступлению закона в силу подготовленной.