Закон требует продолжения

Закон требует продолженияКакие задачи предстоит решить после вступления в силу закона о платформенной экономике
Уже совсем скоро, 1 октября 2026 г., вступает в силу федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», принятый год назад. За это время отечественные посреднические цифровые платформы прошли большой путь: многие из них взяли на себя обязательства исполнить нормы закона досрочно. Сегодня можно уверенно говорить, что отрасль подошла к вступлению закона в силу подготовленной.
Параллельно достраивается подзаконная база. В январе правительство утвердило дополнительные критерии, по которым площадка относится к посредническим цифровым платформам, в том числе среднесуточную аудиторию не менее 100 000 пользователей. По этим критериям площадки будут включаться в реестр, который ведет Минэкономразвития. При этом прошедший год выявил и вопросы, которые самим законом не закрываются.