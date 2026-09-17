Не для лени

Не для лениКак использовать искусственный интеллект в образовании, не разучившись думать
Искусственный интеллект (ИИ) – свершившийся и необратимый факт. Вопрос не в том, быть ему в сфере образования или нет, а в том, как и, главное, для чего он там необходим.
Уже стало привычным обсуждать ИИ в категориях катастрофы или панацеи. Это привлекает внимание и подхлестывает эмоции, но несет мало смысла. Одни пугают: нейросети обесценят знания, обесчеловечат школу и вуз, оставят педагога без работы. Другие обещают: ИИ решит проблему доступности образования, подтянет отстающих, освободит педагога от рутины. И те и другие в какой-то мере правы, но и ошибаются одинаково – потому что говорят о технологии, а не о целях и ценностях, ради которых она внедряется.
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