Не для лени

Уже стало привычным обсуждать ИИ в категориях катастрофы или панацеи. Это привлекает внимание и подхлестывает эмоции, но несет мало смысла. Одни пугают: нейросети обесценят знания, обесчеловечат школу и вуз, оставят педагога без работы. Другие обещают: ИИ решит проблему доступности образования, подтянет отстающих, освободит педагога от рутины. И те и другие в какой-то мере правы, но и ошибаются одинаково – потому что говорят о технологии, а не о целях и ценностях, ради которых она внедряется.