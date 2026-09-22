Стратегическая дальнозоркость

После нефтяного шока 1970-х Вашингтон полвека строил систему защиты от энергетических кризисов: создал стратегический нефтяной резерв, диверсифицировал импорт и постепенно нарастил собственную добычу. К 2020-м казалось, что задача практически решена, а прямая зависимость США от поставок из Персидского залива сведена к минимуму: в 2025 г. Соединенные Штаты закупали в странах этого региона всего около 8% своего импорта нефти.