Стратегическая дальнозоркость

Стратегическая дальнозоркостьКак кризис на Ближнем Востоке и конфликт с Канадой обнажили уязвимости энергетической политики США
Боевые действия на Ближнем Востоке, дестабилизация обстановки на мировом нефтяном рынке и конфликт администрации Дональда Трампа с Оттавой стали вызовом для энергетической безопасности США.
После нефтяного шока 1970-х Вашингтон полвека строил систему защиты от энергетических кризисов: создал стратегический нефтяной резерв, диверсифицировал импорт и постепенно нарастил собственную добычу. К 2020-м казалось, что задача практически решена, а прямая зависимость США от поставок из Персидского залива сведена к минимуму: в 2025 г. Соединенные Штаты закупали в странах этого региона всего около 8% своего импорта нефти.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам