Платформизация экономики

Российская платформенная экономика подошла к моменту, когда накопленный рынком опыт необходимо превратить в понятные правила игры. Платформы существуют уже более 20 лет, а закон о платформенной экономике был принят более года назад. Этот временной лаг сам по себе многое говорит о том, как должно строиться регулирование новых технологий.