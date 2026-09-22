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Платформизация экономики

Почему государству выгоднее регулировать цифровые платформы, чем создавать собственные
Владимир Волошин , советник министра экономического развития РФ

Российская платформенная экономика подошла к моменту, когда накопленный рынком опыт необходимо превратить в понятные правила игры. Платформы существуют уже более 20 лет, а закон о платформенной экономике был принят более года назад. Этот временной лаг сам по себе многое говорит о том, как должно строиться регулирование новых технологий.

Сначала нужно определить, какое регулирование необходимо и какие задачи мы хотим решить, – и только потом формировать нормативные акты. Обратный подход – сначала закон, потом развитие – создает излишние барьеры для бизнеса, ограничивает развитие технологий.

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