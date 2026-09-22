Связь с кадрами

Сотрудники ставят работу в телекоме в топ среди привлекательных для карьеры индустрий, при этом соискатели отправляют её во вторую десятку, отдавая предпочтение IT, e-com, и даже сельскому хозяйству и гостиничному бизнесу, говорится в исследовании hh.ru. Для телекома, который является одной из отраслей, которые формируют цифровое будущее страны, основной вызов HR – последовательно менять восприятие аудитории через рост знания об индустрии и условиях работы.