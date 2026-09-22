Связь с кадрами

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Телеком меняет подход к борьбе за таланты
Александр Божков , вице-президент по управлению персоналом МТС

Телекоммуникационная индустрия – одна из самых технологичных отраслей экономики. Операторы одновременно расширяют инфраструктуру 5G, развивают искусственный интеллект, облачные платформы и цифровые сервисы. Этому рынку нужны высококвалифицированные специалисты, без которых невозможно поддерживать высокие темпы развития. Недавнее исследование hh.ru приходит к парадоксальному выводу: телеком больше ценят сотрудники, чем соискатели.

Сотрудники ставят работу в телекоме в топ среди привлекательных для карьеры индустрий, при этом соискатели отправляют её во вторую десятку, отдавая предпочтение IT, e-com, и даже сельскому хозяйству и гостиничному бизнесу, говорится в исследовании hh.ru. Для телекома, который является одной из отраслей, которые формируют цифровое будущее страны, основной вызов HR – последовательно менять восприятие аудитории через рост знания об индустрии и условиях работы.

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