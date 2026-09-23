Энергетическое меню для ЦОДов

По оценкам аналитического центра Mordor Intelligence, установленная мощность центров обработки данных (ЦОД) в глобальном масштабе вырастет с 118 920 МВт в 2025 г. до 240 050 МВт к 2030 г., тем самым динамика прироста превысит 15% в год. Инвестиции в эту сферу увеличатся с $425,3 млрд в 2026-м до $684,39 млрд к 2031 г. (рост почти на 10% в год). Главным драйвером роста со стороны спроса тут выступает именно ИИ – по итогам прошлого года на ИИ и телекоммуникацию пришлось около 40% от задействованных мощностей ЦОДов.