Знания в регионах

Знания в регионахПочему кампусы становятся новой точкой роста для российских регионов
Долгое время ГЧП-проекты в России были сосредоточены на транспортной и коммунальной инфраструктуре. Но сегодня мы наблюдаем качественный сдвиг: модель государственно-частного партнерства становится инструментом в реализации социально значимых инициатив федерального масштаба.
11 сентября состоялся официальный ввод в эксплуатацию второй очереди Межуниверситетского кампуса «Южный Урал» в Челябинске. Шесть новых гостиничных корпусов готовы к заселению студентов и преподавателей.
Инфраструктурная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Общий объем инвестиций в строительство 25 кампусов, отобранных Минобрнауки РФ для создания до 2030 года, оценивается в более чем 734 млрд рублей. Из этого объема примерно 36% составляют внебюджетные средства; при этом по модели государственно-частного партнерства реализуются 12 проектов создания кампусов на сумму более 403 млрд рублей (55%).
Интерес государства к ГЧП-модели связан с необходимостью реализовывать масштабные программы в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Федеральные и региональные власти все активнее рассматривают ГЧП как инструмент, позволяющий привлекать частный капитал и запускать проекты уже сегодня, а не откладывать их на неопределенный срок. Это важно еще и потому, что отложенный проект почти всегда становится дороже. По нашей оценке, инфраструктура, планировавшаяся к реализации в 2019 г., в 2025-м в среднем стоила бы на 48% дороже из-за накопленной инфляции.
Кроме того, при грамотном управлении кампусная инфраструктура способна генерировать долгосрочный экономический эффект. По нашим оценкам, каждый рубль, вложенный в строительство, привлекает еще 0,9–1 руб. в смежные отрасли: коммерческую недвижимость, жилье, технопарки и сопутствующие городские сервисы. Совокупный «базовый» эффект для сети из 25 кампусов на горизонте 10 лет мы оцениваем в 750–800 млрд руб. прироста ВРП.
При этом настоящий масштаб открывается на следующих этапах. При коммерциализации научных разработок потенциальный эффект возрастает до 1,4–1,6 трлн руб., а при формировании прямых производственных цепочек между вузами и реальным сектором – до 2–2,25 трлн руб. Сегодня кампус эволюционирует из «общежития при университете» в промышленно-интеллектуальный кластер, становясь драйвером региональной экономики.
Эту модель мы последовательно реализуем в Челябинске. «Южный Урал» проектировался как связующее звено для семи вузов и крупнейших промышленных игроков региона, таких как АЗ «Урал», ЧКПЗ, группа компаний «Конар», ГК «Метран».
Сегодня мы уже строим третий этап – учебно-научный комплекс (более 50 000 кв. м), где разместятся 40 лабораторий, сфокусированных на интеллектуальном производстве, материаловедении и цифровизации. В этой связке университет получает возможность бесшовной интеграции в производственные цепочки, а бизнес – прямой доступ к научному потенциалу и прикладным R&D-решениям для решения критически важных технологических задач.
В конце 2025 года Минобрнауки РФ объявило о старте четвертой волны конкурсного отбора кампусов, по итогам которой планируется отобрать не менее 15 новых проектов. С учетом уже реализуемых инициатив к 2036 г. в стране будет сформирована сеть из 40 университетских центров.
Отработанный в Челябинске механизм межвузовской кооперации, интеграции с якорными заводами региона и поэтапного ввода сложных инженерных объектов станет пилотной площадкой и сформирует отраслевой бенчмарк, на который смогут опираться субъекты РФ в рамках последующих волн нацпроекта.
С нашей точки зрения, главный критерий успеха этой программы измеряется тем, насколько эффективно кампус синхронизирует университетскую науку с промышленным запросом и создаст среду, ради которой молодые специалисты останутся в регионах.
Если эта цепочка заработает, ГЧП в социальной инфраструктуре станет мощным инструментом создания новых точек экономического роста, превращая российские промышленные города в территории технологического лидерства.