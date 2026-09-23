Знания в регионах

Интерес государства к ГЧП-модели связан с необходимостью реализовывать масштабные программы в условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Федеральные и региональные власти все активнее рассматривают ГЧП как инструмент, позволяющий привлекать частный капитал и запускать проекты уже сегодня, а не откладывать их на неопределенный срок. Это важно еще и потому, что отложенный проект почти всегда становится дороже. По нашей оценке, инфраструктура, планировавшаяся к реализации в 2019 г., в 2025-м в среднем стоила бы на 48% дороже из-за накопленной инфляции.