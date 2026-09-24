Общий потенциал программы Delta оценивается в $50 млрд за 25 лет либо в $60 млрд за 10 лет. Только трубопровод CentGas – 700 км от Герата до Спин-Болдака в Кандагаре – оценивается в $10 млрд. Это не локальный проект, а претензия на новую энергетическую архитектуру Центральной и Южной Азии. Название CentGas не случайно. В 1997 г. для проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан был создан консорциум с тем же названием (Unocal – 54,11%, Delta Oil – 15%). Проект сорвался в 1998 г. после атак «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) (признана террористической и запрещена в России), а в 2005 г. Unocal была поглощена Chevron. Но идея не умерла: сегодня она возродилась в формате ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия). CentGas и ТАПИ – не конкуренты, а стадии одного замысла. Новый 700-километровый трубопровод Delta не заменяет ТАПИ, а дополняет его внутренней распределительной сетью. В октябре 2025 г. Delta International и афганская Kam Group подписали меморандум в рамках ТАПИ.