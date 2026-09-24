Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI863,08+0,13%RGBI112,48+0,04%CNY Бирж.12,701+0,8%IMOEX2 312,27+0,53%RGBITR769,52+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Нефть, газ и призраки 1990-х

Что стоит за сделкой Delta Energy с Талибаном
Олег Акулиничев , востоковед

В Кабуле разыгрывается многоходовая партия, ставки в которой – не только афганский газ, но и баланс сил в Центральной Азии. 7 сентября в Кабуле саудовская Delta Energy, входящая в Delta International Holding Group, подписала с министерством горнорудной промышленности и нефти Афганистана серию соглашений о разведке и добыче углеводородов в бассейне Кушк-Тирпул. На первый взгляд рутинная сделка: $200 млн начальных инвестиций, программа рассчитана на 25 лет, 11 блоков на площади более чем 23 000 кв. км. Но за сухими цифрами скрывается сюжет, возвращающий нас на три десятилетия назад – в эпоху, когда американская Unocal (в 2005 г. поглощенная Chevron) и саудовская Delta Oil впервые попытались поделить афганские недра. На церемонии подписания присутствовал Залмай Халилзад, бывший спецпредставитель США по примирению в Афганистане, и это многое объясняет.

Общий потенциал программы Delta оценивается в $50 млрд за 25 лет либо в $60 млрд за 10 лет. Только трубопровод CentGas – 700 км от Герата до Спин-Болдака в Кандагаре – оценивается в $10 млрд. Это не локальный проект, а претензия на новую энергетическую архитектуру Центральной и Южной Азии. Название CentGas не случайно. В 1997 г. для проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан был создан консорциум с тем же названием (Unocal – 54,11%, Delta Oil – 15%). Проект сорвался в 1998 г. после атак «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) (признана террористической и запрещена в России), а в 2005 г. Unocal была поглощена Chevron. Но идея не умерла: сегодня она возродилась в формате ТАПИ (Туркмения – Афганистан – Пакистан – Индия). CentGas и ТАПИ – не конкуренты, а стадии одного замысла. Новый 700-километровый трубопровод Delta не заменяет ТАПИ, а дополняет его внутренней распределительной сетью. В октябре 2025 г. Delta International и афганская Kam Group подписали меморандум в рамках ТАПИ.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь