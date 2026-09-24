Нефть, газ и призраки 1990-х

Нефть, газ и призраки 1990-хЧто стоит за сделкой Delta Energy с Талибаном
В Кабуле разыгрывается многоходовая партия, ставки в которой – не только афганский газ, но и баланс сил в Центральной Азии. 7 сентября в Кабуле саудовская Delta Energy, входящая в Delta International Holding Group, подписала с министерством горнорудной промышленности и нефти Афганистана серию соглашений о разведке и добыче углеводородов в бассейне Кушк-Тирпул. На первый взгляд рутинная сделка: $200 млн начальных инвестиций, программа рассчитана на 25 лет, 11 блоков на площади более чем 23 000 кв. км. Но за сухими цифрами скрывается сюжет, возвращающий нас на три десятилетия назад – в эпоху, когда американская Unocal (в 2005 г. поглощенная Chevron) и саудовская Delta Oil впервые попытались поделить афганские недра. На церемонии подписания присутствовал Залмай Халилзад, бывший спецпредставитель США по примирению в Афганистане, и это многое объясняет.
Общий потенциал программы Delta оценивается в $50 млрд за 25 лет либо в $60 млрд за 10 лет. Только трубопровод CentGas – 700 км от Герата до Спин-Болдака в Кандагаре – оценивается в $10 млрд. Это не локальный проект, а претензия на новую энергетическую архитектуру Центральной и Южной Азии. Название CentGas не случайно. В 1997 г. для проекта газопровода Туркмения – Афганистан – Пакистан был создан консорциум с тем же названием (Unocal – 54,11%, Delta Oil – 15%). Проект сорвался в 1998 г. после атак «Аль-Каиды»