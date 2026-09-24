Стратегическая передышка

Китайцы со своей стороны хотели бы продлить перемирие сразу на годы вперед, что подтверждается как официальной риторикой, так и настроениями в экспертной среде. Здесь показательна сентябрьская статья в Foreign Affairs директора Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Да Вэя под названием «Назревающая разрядка в отношениях между США и Китаем». В ней утверждается, что на майском саммите Си и Трампа в Пекине впервые с 2009 г. лидеры Китая и США якобы достигли консенсуса о едином подходе к отношениям стран. Речь идет про закрепившийся в китайских источниках концепт «конструктивной стратегической стабильности». Среди факторов, благодаря которым это стало возможным, Да Вэй выделяет не только структурные, но и субъективистский – «неожиданный поворот» Трампа второго срока к более стабильным отношениям с Китаем. Да Вэй считает, что стороны могут на новом саммите в Вашингтоне придать формулировке более конкретное наполнение.