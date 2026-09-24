Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI863,08+0,13%RGBI112,48+0,04%CNY Бирж.12,701+0,8%IMOEX2 312,27+0,53%RGBITR769,52+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Стратегическая передышка

Могут ли надежды Китая на разрядку с США обернуться против его же интересов
Василий Кашин , директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Накануне второго государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США в Нью-Йорке состоялся очередной раунд торгово-экономических консультаций двух стран. Делегации традиционно возглавляли министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. По их итогам появилась информация о сохраняющихся разногласиях между сторонами по срокам продления торгового перемирия, достигнутого на встрече лидеров двух стран в южнокорейском Пусане в конце октября 2025 г. В частности, торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что переговоры продолжаются о возможности соблюдать общие договоренности еще в диапазоне 3–6 месяцев.

Китайцы со своей стороны хотели бы продлить перемирие сразу на годы вперед, что подтверждается как официальной риторикой, так и настроениями в экспертной среде. Здесь показательна сентябрьская статья в Foreign Affairs директора Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Да Вэя под названием «Назревающая разрядка в отношениях между США и Китаем». В ней утверждается, что на майском саммите Си и Трампа в Пекине впервые с 2009 г. лидеры Китая и США якобы достигли консенсуса о едином подходе к отношениям стран. Речь идет про закрепившийся в китайских источниках концепт «конструктивной стратегической стабильности». Среди факторов, благодаря которым это стало возможным, Да Вэй выделяет не только структурные, но и субъективистский – «неожиданный поворот» Трампа второго срока к более стабильным отношениям с Китаем. Да Вэй считает, что стороны могут на новом саммите в Вашингтоне придать формулировке более конкретное наполнение.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь