Проверено гостем

Особенности современного тренда, который объединяет рынки большинства туристических городов, состоит в том, что гость стал возвращаться туда, где ему уже понравилось ранее. Больше 40% отельеров отмечают рост числа повторных гостей, а по данным агрегаторов, за последние три года каждый десятый пользователь бронировал один и тот же объект как минимум дважды.