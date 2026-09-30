Проверено гостем

Проверено гостемПочему отельерам становится выгоднее возвращать старых гостей, чем искать новых
Сегодня в сфере гостиничного бизнеса наблюдается новая тенденция: стоимость привлечения нового гостя все чаще приходится сопоставлять с ценностью уже существующего. Отелю важно не просто продать номер, а создать опыт, который станет основанием для следующего бронирования.
Особенности современного тренда, который объединяет рынки большинства туристических городов, состоит в том, что гость стал возвращаться туда, где ему уже понравилось ранее. Больше 40% отельеров отмечают рост числа повторных гостей, а по данным агрегаторов, за последние три года каждый десятый пользователь бронировал один и тот же объект как минимум дважды.
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