Это не главное

Часто приводятся примеры стран, которые сохраняют высокое качество жизни при низких темпах роста. Тут принципиальный момент в том, что только – с большими трудностями – сохраняют. Та же Япония или ведущие европейские страны испытывают вполне очевидные трудности с поддержанием высоких социальных стандартов в условиях низких темпов роста. При низких темпах роста сохранение социальных стандартов становится возможным только за счет постоянного роста долга. Для России же низкие темпы роста почти всегда ведут к нарастанию финансовых и социальных дисбалансов. В частности, без роста доходов крайне сложно обеспечить бюджетными ресурсами сложившуюся систему государственных приоритетов. Так что требования к темпам роста экономики – это не просто блажь кучки макроэкономистов, но и реальное решение проблем бюджетной системы, социальной стабильности и множества других задач.