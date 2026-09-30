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Это не главное

Почему темпы роста экономики не менее важны, чем его качество
Александр Широв , директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

В последнее время как в глобальном, так и в российском экспертном сообществе вновь усилилось обсуждение вопросов, связанных с экономическим ростом и требованиями к нему. Эту дискуссию можно условно разделить на две части. Первая критически обсуждает используемые метрики экономического роста, прежде всего валовой внутренний продукт (ВВП). Вторая ведется вокруг взаимосвязи между экономическим ростом и экономическим развитием в части целей, стоящих перед экономикой и обществом. При этом под развитием понимаются не столько количественные, сколько качественные показатели, характеризующие экономику и общество.

Часто приводятся примеры стран, которые сохраняют высокое качество жизни при низких темпах роста. Тут принципиальный момент в том, что только – с большими трудностями – сохраняют. Та же Япония или ведущие европейские страны испытывают вполне очевидные трудности с поддержанием высоких социальных стандартов в условиях низких темпов роста. При низких темпах роста сохранение социальных стандартов становится возможным только за счет постоянного роста долга. Для России же низкие темпы роста почти всегда ведут к нарастанию финансовых и социальных дисбалансов. В частности, без роста доходов крайне сложно обеспечить бюджетными ресурсами сложившуюся систему государственных приоритетов. Так что требования к темпам роста экономики – это не просто блажь кучки макроэкономистов, но и реальное решение проблем бюджетной системы, социальной стабильности и множества других задач.

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