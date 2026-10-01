В объективе прибыль

В объективе прибыльКак ИИ и облако изменили видеонаблюдение навсегда
До развития ИИ видеонаблюдение оставалось одной из самых дорогих неиспользуемых инфраструктур офлайн-экономики. Камеры непрерывно собирали данные, но почти не отдавали их бизнесу: видео записывали, чтобы посмотреть после инцидента, т. е. в большинстве случаев не смотрели вовсе.
С развитием ИИ-видеоаналитики камера становится источником операционных данных. Она помогает оцифровывать офлайн-процессы и видеть влияние сотен мелких отклонений на выручку, потери, производительность и клиентский опыт.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам