Медный звон

Потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 г. и превысить 7 млн т, что эквивалентно четверти текущего потребления. При этом в ближайшие 20 лет потребуется добыть столько меди, сколько было извлечено за предыдущие 10 000 лет.