Медный звон

Медный звонСверхдержавы включаются в конкуренцию за ресурсы дефицитного металла
Предсказания сбываются. Летом нынешнего года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Роснефти» Игорь Сечин продемонстрировал публике в качестве заглавного слайда своего доклада картину Федора Бруни «Медный змий». Ассоциация была выбрана очень точно – во времена Ветхого завета люди искали спасения в этом медном объекте, а сегодня человечество вновь попадает в катастрофическую зависимость от данного металла.
Потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 г. и превысить 7 млн т, что эквивалентно четверти текущего потребления. При этом в ближайшие 20 лет потребуется добыть столько меди, сколько было извлечено за предыдущие 10 000 лет.
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