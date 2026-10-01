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Медный звон

Сверхдержавы включаются в конкуренцию за ресурсы дефицитного металла
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Предсказания сбываются. Летом нынешнего года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Роснефти» Игорь Сечин продемонстрировал публике в качестве заглавного слайда своего доклада картину Федора Бруни «Медный змий». Ассоциация была выбрана очень точно – во времена Ветхого завета люди искали спасения в этом медном объекте, а сегодня человечество вновь попадает в катастрофическую зависимость от данного металла.

Потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 г. и превысить 7 млн т, что эквивалентно четверти текущего потребления. При этом в ближайшие 20 лет потребуется добыть столько меди, сколько было извлечено за предыдущие 10 000 лет.

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