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Длинная игра

Почему одни компании живут поколениями, а другие исчезают за один цикл рынка
Роман Тышковский , управляющий партнер OdgersBerndtson

На Западе одним из главных индикаторов зрелости бизнеса считается его присутствие в индексе S&P 500. Но удержаться на вершине становится все сложнее. Если в конце 1950-х компания в среднем оставалась в индексе более 60 лет, то к середине 1960-х этот срок сократился до 33 лет, а сегодня составляет около 15 лет.

Создать успешный бизнес сложно. Удерживать его успешным десятилетиями еще сложнее. За четверть века работы с компаниями, пережившими несколько экономических циклов, я вижу одни и те же качества. Независимо от отрасли именно они чаще всего отличают бизнес, который проходит кризисы и остается в игре десятилетиями.

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