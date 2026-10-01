Длинная игра

На Западе одним из главных индикаторов зрелости бизнеса считается его присутствие в индексе S&P 500. Но удержаться на вершине становится все сложнее. Если в конце 1950-х компания в среднем оставалась в индексе более 60 лет, то к середине 1960-х этот срок сократился до 33 лет, а сегодня составляет около 15 лет.