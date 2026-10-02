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«Полдень»: детективно-космическая одиссея

Экранизация братьев Стругацких обернулась вольным ремейком «Бегущего по лезвию»
Николай Корнацкий , критик

До развязки приключений дона Руматы осталось две серии (последний эпизод «Трудно быть богом» выйдет на Wink 15 октября), а на Okko и Kion уже стартовал «Полдень» от кинокомпании «Медиаслово» – экранизация другой повести братьев Стругацких, «Жук в муравейнике». Та же вселенная, но действие происходит на Земле будущего, где устранены все конфликты, исчезли границы, а весь мир кажется готовой декорацией для фотосессии в журнале Vogue.

Маленькое ЧП нарушает пляжный отпуск маститого прогрессора – это кто-то вроде суперагента – Максима Каммерера (Юрий Колокольников – Сатана из «Конца света» и варвар Стир из «Игры престолов»). Ему поручают срочно найти беглеца, который без разрешения вернулся на Землю. Этот некто Лев Абалкин (Максим Матвеев – психотерапевт-оригинал из «Триггера»), тоже прогрессор, но из неудачников, всю карьеру тянул лямку на другом конце Вселенной. И на одной богом забытой планете он смог сделать то, что не удавалось никому. Абалкин вступил в контакт с инопланетной суперцивилизацией Странников, чьи артефакты разбросаны по всей галактике, но кто они, что они – земные ученые до сего дня могли лишь гадать. Начальники Каммерера опасаются, что Абалкин вернулся не просто так, а с каким-то заданием Странников. Явно злодейским.

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