«Полдень»: детективно-космическая одиссея

Маленькое ЧП нарушает пляжный отпуск маститого прогрессора – это кто-то вроде суперагента – Максима Каммерера (Юрий Колокольников – Сатана из «Конца света» и варвар Стир из «Игры престолов»). Ему поручают срочно найти беглеца, который без разрешения вернулся на Землю. Этот некто Лев Абалкин (Максим Матвеев – психотерапевт-оригинал из «Триггера»), тоже прогрессор, но из неудачников, всю карьеру тянул лямку на другом конце Вселенной. И на одной богом забытой планете он смог сделать то, что не удавалось никому. Абалкин вступил в контакт с инопланетной суперцивилизацией Странников, чьи артефакты разбросаны по всей галактике, но кто они, что они – земные ученые до сего дня могли лишь гадать. Начальники Каммерера опасаются, что Абалкин вернулся не просто так, а с каким-то заданием Странников. Явно злодейским.