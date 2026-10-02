Врубель без демонов: искусство прошлого и настоящего

Выставка собрана как из работ самого Врубеля, так и из произведений его предшественников, современников и художников XXI в. Все экспонаты объединяет мысль, которую сам мастер однажды сформулировал в письме сестре: «Одно только для меня ясно, что поиски мои исключительно в области техники». Для Врубеля погоня за смыслами была неотделима от экспериментов с формой. Не случайно куратор Сергей Хачатуров предлагает смотреть на него прежде всего как на алхимика.