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Врубель без демонов: искусство прошлого и настоящего

На новой выставке Врубель предстает изменчивым художником-экспериментатором
Александр Быковский , арт-журналист

Врубель без демонов – вот главная формула новой выставки во Всероссийском музее декоративного искусства, приуроченной к 170-летию со дня рождения художника. Сама экспозиция раскрывает эту формулу двояко. Среди почти 400 работ посетитель не найдет хрестоматийных живописных произведений Врубеля: тройка его знаменитых «Демонов» осталась висеть в залах Третьяковки и Русского музея. Но зато вместо Врубеля-меланхолика, с головой погруженного в свои мрачные грезы, зритель увидит деятельного художника-экспериментатора, умевшего время от времени усмирять собственных внутренних демонов.

Выставка собрана как из работ самого Врубеля, так и из произведений его предшественников, современников и художников XXI в. Все экспонаты объединяет мысль, которую сам мастер однажды сформулировал в письме сестре: «Одно только для меня ясно, что поиски мои исключительно в области техники». Для Врубеля погоня за смыслами была неотделима от экспериментов с формой. Не случайно куратор Сергей Хачатуров предлагает смотреть на него прежде всего как на алхимика.

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