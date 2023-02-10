«Фишер»: черный вигвам Рублевки

Ну а в 86-м, когда разворачивается действие первого эпизода, о Ельцине мало кто слышал. В бывшей усадьбе Морозова, еще не обнесенной колючей проволокой, доживал свой век музей Максима Горького. А сама знаменитая Рублевка была местом закрытых территорий, но не высоких заборов. Элита спокойно ездила с местными в одной электричке и прогуливалась по тем же лесным тропинкам. И да, леса еще не извели, что важно для развития сюжета. В этих-то лесах и был обнаружен обезображенный труп школьника, потом еще один со схожим почерком преступления. Ситуация уже тянула на серию, а близость правительственных дач делала промедление милиции смерти подобным.