«Фишер»: черный вигвам Рублевки

«Фишер»: черный вигвам РублевкиНа видеосервисах More.tv и Wink стартовал сериал о знаменитом серийном убийце
Авторы всех статей о серийнике по прозвищу Фишер любят писать, что гараж, в подвале которого он пытал и убивал своих жертв, находился буквально в 500 м от дачи Ельцина. Этот гараж играет важную роль в последних сериях, но о высоком соседстве авторы не упоминают – слишком жирная метафора. А этого режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова (известны по таким проектам, как фильм «Зимний путь» и сериал «Черная весна») явно пытаются избегать.
Ну а в 86-м, когда разворачивается действие первого эпизода, о Ельцине мало кто слышал. В бывшей усадьбе Морозова, еще не обнесенной колючей проволокой, доживал свой век музей Максима Горького. А сама знаменитая Рублевка была местом закрытых территорий, но не высоких заборов. Элита спокойно ездила с местными в одной электричке и прогуливалась по тем же лесным тропинкам. И да, леса еще не извели, что важно для развития сюжета. В этих-то лесах и был обнаружен обезображенный труп школьника, потом еще один со схожим почерком преступления. Ситуация уже тянула на серию, а близость правительственных дач делала промедление милиции смерти подобным.