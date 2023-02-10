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«Фишер»: черный вигвам Рублевки

На видеосервисах More.tv и Wink стартовал сериал о знаменитом серийном убийце
Лариса Юсипова , кинокритик

Авторы всех статей о серийнике по прозвищу Фишер любят писать, что гараж, в подвале которого он пытал и убивал своих жертв, находился буквально в 500 м от дачи Ельцина. Этот гараж играет важную роль в последних сериях, но о высоком соседстве авторы не упоминают – слишком жирная метафора. А этого режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова (известны по таким проектам, как фильм «Зимний путь» и сериал «Черная весна») явно пытаются избегать.

/Art Pictures Vision

Ну а в 86-м, когда разворачивается действие первого эпизода, о Ельцине мало кто слышал. В бывшей усадьбе Морозова, еще не обнесенной колючей проволокой, доживал свой век музей Максима Горького. А сама знаменитая Рублевка была местом закрытых территорий, но не высоких заборов. Элита спокойно ездила с местными в одной электричке и прогуливалась по тем же лесным тропинкам. И да, леса еще не извели, что важно для развития сюжета. В этих-то лесах и был обнаружен обезображенный труп школьника, потом еще один со схожим почерком преступления. Ситуация уже тянула на серию, а близость правительственных дач делала промедление милиции смерти подобным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных