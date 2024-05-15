По гамбургскому счетуРусскоязычные немцы в АдГ должны бороться за дружественную линию партии по отношению к России
В 2020 г. меня, Ольгу Петерзен, избрали в земельный парламент (ландтаг) Гамбурга от «Альтернативы для Германии» (АдГ). Это было знаковое для нашей земли событие, за которым следила «русская улица» Гамбурга и всей Германии. Получив прямой мандат от избирателей, я стала первым русскоязычным депутатом АдГ в гамбургском ландтаге. Тут надо учитывать местную специфику. Гамбург расположен в Западной Германии и после 1945 г. находился в английской зоне оккупации. Все послевоенные поколения здесь находились под влиянием тотальной антисоветской и антироссийской пропаганды. Отношение к людям, призывающим поддерживать отношения с Россией, было крайне негативным, что я сразу почувствовала, вступив в должность.
Но АдГ в Гамбурге, поддержка которой здесь колебалась в районе 5%, нуждалась в голосах русскоязычных немцев, размещала плакаты и распространяла листовки на русском, несмотря на общий негативный настрой к русскому языку и культуре. Так что я стала депутатом от партии, и никто из местного партийного руководства открыто не заявлял о своей антироссийской позиции. Я активно участвовала в парламентской деятельности, выдвигала и поддерживала проекты, направленные на улучшение германо-российских отношений.
Однако с началом специальной военной операции (СВО) ситуация внутри фракции резко ухудшилась. Коллеги вдруг вспомнили, что я родилась и выросла в Сибири, вспомнили о моих проектах и желании поддерживать дружеские отношения и экономическое сотрудничество с Россией. В связи с ухудшающейся экономической ситуацией в ФРГ и провальной политикой федеральных властей рейтинг АдГ растет по всей стране, и непосредственная необходимость именно в голосах русских немцев, по-видимому, отпала. По крайней мере так решила окрыленная ростом рейтингов партячейка в Гамбурге, которая пошла на открытый конфликт со мной, при этом пригревая в партийных структурах русофобов – выходцев из стран бывшего СССР. Когда в марте я отправилась в Москву (визит совпал с проведением президентских выборов в РФ), меня по указанию руководства гамбургской ячейки убрали из партийного списка на районное самоуправление, где я стояла под номером один. Это объяснили тем, что в интервью RT De я назвала выборы президента Российской Федерации честными и демократичными. Председатель гамбургской фракции Дирк Нокеманн потребовал от меня отозвать свое заявление, утверждая, что, «по мнению Германии», эти выборы не являются демократичными из-за «неучастия оппозиции». Я отказалась выполнить его требование, ссылаясь на факты, а именно на то, что лично видела на избирательных участках. В результате в мае меня исключили из фракции АдГ в Гамбурге, а также потребовали и вовсе исключить меня из партии. «Русские голоса» гамбургское отделение «Альтернативы» пытается сохранить, привлекая кандидатов из числа русских немцев с ярко выраженной русофобской позицией.
Все это противоречит общефедеральным тенденциям, особенно в восточных землях, которые составляли территорию бывшей Германской Демократической Республики. Избиратели на востоке Германии, в землях, которые, по мнению западных немцев, «страдали под гнетом Советского Союза», стремятся поддерживать дружественные отношения с Россией, при этом АдГ там получает на выборах по 30% голосов и более, а рейтинги партии стремительно растут. В целом по Германии русскоязычные немцы в основной своей массе голосуют за АдГ, потому что им импонирует партийная линия – поддержка семейных ценностей и борьба против «гендерного воспитания» в детских садах, восстановление атомной энергетики, такие приземленные вещи, как сохранение бензинового и дизельного транспорта. Я уверена, что русскоговорящие немцы должны не только поддерживать АдГ и ее программу на выборах, но и активно участвовать в формировании ее политического курса. Я остаюсь депутатом ландтага Гамбурга и членом партии. Однако самое важное – я остаюсь верной себе и своим принципам, уверенно придерживаясь мнения о том, что дружественные политические и экономические отношения с Россией полезны для наших стран.
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