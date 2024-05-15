По гамбургскому счету

Однако с началом специальной военной операции (СВО) ситуация внутри фракции резко ухудшилась. Коллеги вдруг вспомнили, что я родилась и выросла в Сибири, вспомнили о моих проектах и желании поддерживать дружеские отношения и экономическое сотрудничество с Россией. В связи с ухудшающейся экономической ситуацией в ФРГ и провальной политикой федеральных властей рейтинг АдГ растет по всей стране, и непосредственная необходимость именно в голосах русских немцев, по-видимому, отпала. По крайней мере так решила окрыленная ростом рейтингов партячейка в Гамбурге, которая пошла на открытый конфликт со мной, при этом пригревая в партийных структурах русофобов – выходцев из стран бывшего СССР. Когда в марте я отправилась в Москву (визит совпал с проведением президентских выборов в РФ), меня по указанию руководства гамбургской ячейки убрали из партийного списка на районное самоуправление, где я стояла под номером один. Это объяснили тем, что в интервью RT De я назвала выборы президента Российской Федерации честными и демократичными. Председатель гамбургской фракции Дирк Нокеманн потребовал от меня отозвать свое заявление, утверждая, что, «по мнению Германии», эти выборы не являются демократичными из-за «неучастия оппозиции». Я отказалась выполнить его требование, ссылаясь на факты, а именно на то, что лично видела на избирательных участках. В результате в мае меня исключили из фракции АдГ в Гамбурге, а также потребовали и вовсе исключить меня из партии. «Русские голоса» гамбургское отделение «Альтернативы» пытается сохранить, привлекая кандидатов из числа русских немцев с ярко выраженной русофобской позицией.