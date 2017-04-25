Атакующий консенсус

Тот, кто атакует историю России до 17-го года, атакует Россию, тот, кто атакует историю советского периода <...> атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю России до 17-го года, что он говорит абсолютную истину.

Тут некоторые злопыхатели заявили, что ничего не поняли из этой фразы уважаемого председателя Госдумы, и даже обвинили его в косноязычии. Ложь и клевета! Если кому-то непонятна глубокая логика Вячеслава Викторовича, то претензии нужно предъявлять не ему, а себе и своему очень среднему образованию.

На самом деле все предельно ясно. Нет Путина – нет России. Есть Путин – нет России до и после 1917-го, а есть единая и неделимая российская история. И тот, кто ее атакует, – враг, провокатор и пятая колонна. Причем если ты атакуешь Россию до 1917-го, но не атакуешь после 1917-го, то ты такой же предатель, как и тот, кто не атакует Россию до 1917-го, но атакует после 1917-го. Что же тут непонятного?

Разумеется, в этой стройной концепции есть ряд нюансов, в которые оратор не стал вдаваться в силу недостатка времени. Понятно же, например, что если ты атакуешь Россию до 988 г., то на самом деле ты ее не атакуешь, потому что до крещения Русь была убогой и языческой, а после сразу стала великой и святой. Не атакует Россию и тот, кто не атакует ее с 988-го по 1598-й, но атакует с 1598-го по 1613-й, потому что Смута – это ужасно, а поляки в Кремле вообще возмутительно. И наоборот: если ты атакуешь Россию после 1917-го, но не атакуешь с 1924-го по 1953-й, то в действительности ты Россию как бы не атакуешь, потому что репрессии, конечно, были, но не надо раскалывать общество и спекулировать на трагедии.

Кроме того, патриотическим историкам еще предстоит классифицировать наиболее сложные случаи комбинированных атак. Скажем, надо четко определить, атакуешь ли ты Россию, когда атакуешь Никиту Хрущева, ведь Карибский кризис – это плохо, а показать американцам кузькину мать – очень даже здорово. Или, к примеру, Михаил Горбачев: можно ли атаковать его эпоху выборочно, чтобы не атаковать саму перестройку, но атаковать развал СССР и сдачу Восточной Европы? И является ли, наконец, атакой на Россию атака на лихие 1990-е, которые принесли россиянам нищету, бандитизм, олигархов и Путина?..

И как только мы ответим на эти вопросы, у нас наступит новый исторический консенсус – вместо потихоньку выветривающегося крымского.