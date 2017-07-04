Вопрос жизни, смерти и любви

Западная цивилизация постулирует, что человеческая жизнь - абсолютная ценность, но во многих странах лишение жизни тяжелобольных людей, в том числе детей, становится узаконенной реальностью Митрополит Иларион, председатель отдела внешний церковных связей Московской патриархии

Вообще-то я думал разобрать другое высказывание митр. Илариона (Алфеева) – о необходимости монархии для России, не конституционной, как на Западе, а настоящей. Однако в поисках точной цитаты я наткнулся на комментарий владыки о Чарли Гарде, 10-месячном британском мальчике. Клиника, где он лечится от редчайшего генетического заболевания, через суд, через Европейский суд по правам человека, добилась права отключить его от аппаратов, поддерживающих жизнь.

Врачи смогут убить 10-месячного мальчик. Имеют такое право. Врачи. Как пишет Daily Mail, это узаконенный процесс и он занимает 21 день.

Право на жизнь, ужасается митр. Иларион, уступает праву на смерть. И называет решение Европейского суда по правам человека чудовищным.

Чарли Гард – всего 16-й человек в мире с таким диагнозом. Мутация в ДНК митохондрии, органеллы, обеспечивающей всякую клетку энергией, нарушает работу этой самой митохондрии, из-за чего у человека не работает большинство органов. Чарли родился глухим, он не может плакать, почти не может двигаться; он глубочайший инвалид. Но родители Чарли, которые просто живут возле него в больнице, знают, что, когда они рядом, Чарли успокаивается и делается сильней. «Мы будем вечно благодарны, что бы ни случилось с Чарли, – говорят они. – Молимся, чтобы Господь дал ему шанс». «Чарли, – публично обращаются они к сыну, – мы любим тебя и будем бороться до конца. Генетическая болезнь не твоя вина, и как бы мы хотели занять твое место!» Шанс, может, и есть – врачи в США говорят об экспериментальной терапии, а 80 000 британцев собрали 1,3 млн фунтов.

Когда врачи и следом за ними юристы в суде объясняют, что поддерживать жизнь Чарли – значит умножать его страдания, они говорят, что Чарли больно. Вряд ли они точно это знают. Им больно смотреть на Чарли и думать о нем, а финансистам, должно быть, очень больно выписывать деньги на содержание маленького, глухого, неподвижного мальчика – но никто из них не представляет, что чувствует Чарли, когда родители его рядом; а его родители, как и все родители инвалидов, только и живы тем, что любят Чарли – и чувствуют, это я точно знаю, любовь сына. А любовь и есть Бог.

Это то самое, о чем говорит митр. Иларион.

Да надо сказать, что и вопрос монархии – это вопрос любви; истинный (идеальный) государь – любящий отец подданным; помазанник Божий, он ставит сострадание выше всего прочего; и будь в Великобритании не конституционный монарх, может, вопроса о жизни Чарли и не было бы.-