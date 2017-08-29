Молчать нельзя рассказывать
С одной стороны, кемеровского губернатора, конечно, можно понять. Политический тяжеловес, многоуважаемый региональный лидер с запредельными рейтингами доверия перенес тяжелую операцию на позвоночнике, начал сложный процесс реабилитации – а на малой родине тем временем такая вакханалия творится. Одни СМИ обсуждают, жив ли любимый руководитель на самом деле или только на словах его ближайшего окружения. Другие – заменят ли Тулеева на другого, молодого и здорового, начальника еще во время болезни или только после символической даты 1 июля 2017 г., когда исполнится ровно 20 лет его губернаторству. А те, кому по должности положено формировать в регионе правильное общественное мнение, молча слушают эту «грязь несусветную» и не несут свет истины запутавшемуся в лживых версиях народу.
С другой стороны, что есть истина в нашей замысловатой политической системе, где, прямо по Сент-Экзюпери, «в действительности все иначе, чем на самом деле»? И как вообще должны действовать скромные региональные чиновники в столь щекотливой ситуации, чтобы и непосредственное начальство защитить, и себе карьеру не испортить?
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