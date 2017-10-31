Цитата недели

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«Я думал, [касса «Матильды»] будет больше после такой рекламной кампании» Владимир Мединский, министр культуры РФ

Известное правило «плохого PR не бывает» дало осечку. О битве депутата Натальи Поклонской с фильмом «Матильда» несколько месяцев подряд непрерывно рассказывали центральные СМИ и телеканалы. Поклонская грозила карой небесной режиссеру Алексею Учителю, актерам, а потом и министру культуры Владимиру Мединскому, который не нашел в фильме оскорбления религиозных чувств и разрешил его прокат в России. Досталось даже Генпрокуратуре, которая рассмотрела 43 жалобы депутата на «Матильду» и методично 43 раза ответила, что не видит нарушений в государственном финансировании картины, действиях Минкультуры и даже в задействовании якобы «немецкого порноактера» в роли будущего императора и будущего святого Николая II. В стороне не остался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который, конечно же, выступил за «вечные ценности» и запретил показ «Матильды» в своем регионе.

Жару добавили угрозы царебожников поджечь кинотеатры, которые покажут фильм. Крупнейшая сеть кинотеатров в России, объединенная под брендами «Формула кино» и «Синема парк», после получения угроз сначала отказалась от показа картины, а потом передумала и все-таки показала.