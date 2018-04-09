Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: Цитата недели

Скорая феодальная помощь

Государство готово поддержать бизнес, попавший под санкции - но в пакет включена и зависимость от государства
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Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

«Круговая порука мажет, как копоть» – и с каждым годом все более толстым слоем. Вот и сейчас чиновники обещают «помеченным санкциями»: коль скоро, дорогие олигархи, вы пострадали из-за связей с властью, власть вас не бросит, а еще больше привяжет к себе.

Государство поможет, заверяет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Инструментов поддержки для этого предостаточно – деньги бюджета и госбанков, налоговые льготы, институты развития (например, компании UC Rusal и En+ и так оказались в числе первых на конвейере новой фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка), доступ к закупкам государства и госкомпаний, к специальным инвестиционным контрактам, меры тарифной и нетарифной защиты внутреннего рынка, всевозможные исключения из общих правил. Одного власть не может предложить – стимулов повышать свою эффективность. Оказывая помощь, государство защищает от конкуренции: снижает издержки одних и повышает относительные издержки других. А это лучший способ снизить эффективность отдельно взятой компании, отрасли или всей экономики.

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