Скорая феодальная помощь

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Государство готово поддержать бизнес, попавший под санкции - но в пакет включена и зависимость от государства

Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать. Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

«Круговая порука мажет, как копоть» – и с каждым годом все более толстым слоем. Вот и сейчас чиновники обещают «помеченным санкциями»: коль скоро, дорогие олигархи, вы пострадали из-за связей с властью, власть вас не бросит, а еще больше привяжет к себе.

Государство поможет, заверяет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Инструментов поддержки для этого предостаточно – деньги бюджета и госбанков, налоговые льготы, институты развития (например, компании UC Rusal и En+ и так оказались в числе первых на конвейере новой фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка), доступ к закупкам государства и госкомпаний, к специальным инвестиционным контрактам, меры тарифной и нетарифной защиты внутреннего рынка, всевозможные исключения из общих правил. Одного власть не может предложить – стимулов повышать свою эффективность. Оказывая помощь, государство защищает от конкуренции: снижает издержки одних и повышает относительные издержки других. А это лучший способ снизить эффективность отдельно взятой компании, отрасли или всей экономики.