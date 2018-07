Чем президент Путин отличается от старины Мюллера

Кому верить, а кому не верить и можно ли вообще верить? Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне доверяет, а я ему в полной степени доверяю? Он защищает интересы США, я защищаю интересы Российской Федерации. Владимир Путин, президент России

Пресс-конференция по итогам состоявшегося в понедельник долгожданного исторического саммита России и США в Хельсинки прошла под бессмертным советским лозунгом «Два мира – два детства». Российские журналисты прилежно расспрашивали двух президентов о главных темах переговоров и открывающихся перед нашими странами захватывающих перспективах двусторонних отношений. Американские же акулы пера и микрофона устроили Дональду Трампу форменный допрос, требуя немедленно и безоговорочно признать факт вмешательства России в президентские выборы в США, а также прямо здесь и сейчас привлечь за это к ответу Владимира Путина. Тогда-то и случился примечательный диалог, в ходе которого в ответ на вопрос журналиста: «Почему американцы и Трамп должны вам верить, что Россия не вмешивалась в выборы в 2016 г.?» Путин фактически процитировал начальника гестапо Генриха Мюллера из легендарных «Семнадцати мгновений весны», объяснявшего Штирлицу, что «верить в наше время нельзя никому».

Трамп, однако, мудрому совету не внял и позже дал понять, что верит и своей разведке, которая подтверждает факт вмешательства, и Путину, который «очень сильно это сегодня отрицал». Да и свое выступление на пресс-конференции президент США начал со своеобразного «символа веры»: «Наши отношения никогда не были хуже. Но это изменилось около четырех часов назад. Я действительно верю в это». Между прочим, тоже почти цитата – фактически «Хочу верить» (I want to believe) из другого, уже американского легендарного сериала «Секретные материалы».