Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4720 от 19.12.2018 под заголовком: Цитата недели «Дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться». Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Газ, равенство и братство

Владимир Путин может извиняться — но только за закрытыми дверями и только перед Александром Лукашенко
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«Дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться»
Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Был саммит Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, президент Белоруссии Александр Лукашенко на нем выступил... нет, атаковал президента России Владимира Путина: союз вроде бы есть, говорил белорус, страны, в него входящие, договорились о равенстве – «Наше объединение образовалось на объединенных принципах свободы передвижения рабочей силы, капитала, услуг, товаров и так далее... И самое главное, о чем мы договаривались, что тут и все субъекты хозяйствования, и наши люди будут иметь равные права», – а равенства нет! А значит, подвел черту Александр Лукашенко, и союза нет. Продолжение речи белорусского президента объяснило, что он имел в виду: цену на газ. Если равенство, настаивал он, – газ должен стоить одинаково в Белоруссии и соседней с нею Смоленской области, но для Белоруссии-то он почти вдвое дороже ($130 против $70)!

Очень немногие вещи в мире действительно волнуют Владимира Путина, цена на газ – одна из них. Сначала четвертый президент России пытался объяснить первому президенту Белоруссии, что-де газ тому обходится дешевле, чем Германии; так Германия и дальше, возражал Александр Лукашенко.

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