Газ, равенство и братство
Был саммит Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, президент Белоруссии Александр Лукашенко на нем выступил... нет, атаковал президента России Владимира Путина: союз вроде бы есть, говорил белорус, страны, в него входящие, договорились о равенстве – «Наше объединение образовалось на объединенных принципах свободы передвижения рабочей силы, капитала, услуг, товаров и так далее... И самое главное, о чем мы договаривались, что тут и все субъекты хозяйствования, и наши люди будут иметь равные права», – а равенства нет! А значит, подвел черту Александр Лукашенко, и союза нет. Продолжение речи белорусского президента объяснило, что он имел в виду: цену на газ. Если равенство, настаивал он, – газ должен стоить одинаково в Белоруссии и соседней с нею Смоленской области, но для Белоруссии-то он почти вдвое дороже ($130 против $70)!
Очень немногие вещи в мире действительно волнуют Владимира Путина, цена на газ – одна из них. Сначала четвертый президент России пытался объяснить первому президенту Белоруссии, что-де газ тому обходится дешевле, чем Германии; так Германия и дальше, возражал Александр Лукашенко.
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