Как удивить Антона Силуанова

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Если министр финансов не понимает, почему общество осталось недовольно повышением пенсионного возраста, то хороших объяснений этому просто нет

«Наиболее сложным [для правительства в 2018 г.] было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно» Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов

Россияне, увы, давно привыкли, что наши политики и чиновники, даже самые высокопоставленные, не всегда говорят правду. Вот и по поводу приведенной цитаты из интервью Антона Силуанова «Коммерсанту» тоже трудно удержаться от подозрений: говорит ли он совершенно искренне или, мягко говоря, лукавит? И я даже не знаю, какой ответ хуже.

Предположим, чиновник сказал чистую правду: он действительно никак не мог предположить, что решение о повышении на пять лет пенсионного возраста вызовет в обществе столь негативную реакцию. Что же тогда получается?