Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Цитата недели. «Россия не будет размещать <...> ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства»

Памяти мира во всем мире

Хорошие новости — вроде подписания договора о ракетах средней и меньшей дальности — запоминаются надолго, особенно если новых хороших новостей ждать не приходится
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«Россия не будет размещать <...> ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства»
Владимир Путин, президент России

В Советской армии было две телепередачи, обязательные для просмотра военнослужащими срочной службы: «Служу Советскому Союзу» утром в воскресенье и ежедневная программа «Время» в 21.00. Так вот, выпуск новостей от 8 декабря 1987 г. я помню до сих пор: и неожиданное прямое включение из Вашингтона, и президента США Рональда Рейгана, блистающего своей голливудской улыбкой в момент подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и его обращенные к Михаилу Горбачеву слова «доверяй, но проверяй», произнесенные на сильно ломаном, но все же русском языке.

Чтобы понять, насколько сильное впечатление на меня все это произвело, достаточно сказать, что служил я на узле связи дивизии ракетных войск стратегического назначения, перед которой, как нам регулярно объясняли командиры и политработники, поставлена боевая задача превратить в ядерный пепел некоторое количество американских городов в результате сокрушительного и неотразимого ответного удара. А наша задача как связистов – успеть получить из Генштаба и передать на командный пункт дивизии приказ на запуск наших ракет до того, как нас самих превратят в такой же пепел американские боеголовки.

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