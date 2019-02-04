Памяти мира во всем мире
В Советской армии было две телепередачи, обязательные для просмотра военнослужащими срочной службы: «Служу Советскому Союзу» утром в воскресенье и ежедневная программа «Время» в 21.00. Так вот, выпуск новостей от 8 декабря 1987 г. я помню до сих пор: и неожиданное прямое включение из Вашингтона, и президента США Рональда Рейгана, блистающего своей голливудской улыбкой в момент подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и его обращенные к Михаилу Горбачеву слова «доверяй, но проверяй», произнесенные на сильно ломаном, но все же русском языке.
Чтобы понять, насколько сильное впечатление на меня все это произвело, достаточно сказать, что служил я на узле связи дивизии ракетных войск стратегического назначения, перед которой, как нам регулярно объясняли командиры и политработники, поставлена боевая задача превратить в ядерный пепел некоторое количество американских городов в результате сокрушительного и неотразимого ответного удара. А наша задача как связистов – успеть получить из Генштаба и передать на командный пункт дивизии приказ на запуск наших ракет до того, как нас самих превратят в такой же пепел американские боеголовки.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}