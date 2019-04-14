«Суверенный рунет» под завесой секретности

Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке

«Когда у нас эта тема впервые появилась, я, как председатель комитета, получил достаточное количество материалов, в частности справок, которые говорили о том, что такое отключение возможно произвести». Андрей Клишас, сенатор

В технической части законопроекта о суверенном интернете его соавтор, сенатор Андрей Клишас, не разбирается, сообщил он на прошлой неделе в интервью Русской службе Би-би-си. Существуют эксперты, которым он доверяет. Они и подготовили для сенатора справки, опираясь на закрытую информацию, и им известно, что угрозы рунету реальны, намекнул Клишас журналистам.

Вообще-то это неплохая новость. Сенатор готовился, изучал документы и сам занимался юридической стороной вопроса. Летом 2016 г., уже после принятия закона Яровой в Госдуме, на заседании Совета Федерации выяснилось: его соавтор Виктор Озеров, как следовало из стенограммы, не знал, что в России четыре федеральных оператора связи, забыв о Tele2.