Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: Цитата недели

«Суверенный рунет» под завесой секретности

Автор законопроекта об изоляции рунета обосновывает его необходимость «закрытыми данными»
«Когда у нас эта тема впервые появилась, я, как председатель комитета, получил достаточное количество материалов, в частности справок, которые говорили о том, что такое отключение возможно произвести».
Андрей Клишас, сенатор

В технической части законопроекта о суверенном интернете его соавтор, сенатор Андрей Клишас, не разбирается, сообщил он на прошлой неделе в интервью Русской службе Би-би-си. Существуют эксперты, которым он доверяет. Они и подготовили для сенатора справки, опираясь на закрытую информацию, и им известно, что угрозы рунету реальны, намекнул Клишас журналистам.

Вообще-то это неплохая новость. Сенатор готовился, изучал документы и сам занимался юридической стороной вопроса. Летом 2016 г., уже после принятия закона Яровой в Госдуме, на заседании Совета Федерации выяснилось: его соавтор Виктор Озеров, как следовало из стенограммы, не знал, что в России четыре федеральных оператора связи, забыв о Tele2.

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