Кто заплатит за грязную нефть в «Дружбе»

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«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за «косяки» компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно» Антон Силуанов, первый вице-премьер

Ситуация с грязной нефтью в экспортном трубопроводе «Дружба» – это «косяк» «Транснефти», поэтому государство не должно через пониженные дивиденды компенсировать ей убытки, заявил 29 мая первый вице-премьер Антон Силуанов. «Это будет, по сути, бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). «Транснефть» должна сама нести финансовую ответственность, добавил Силуанов.

Реакция компании была быстрой и бурной. Ее представитель Игорь Демин напомнил, что в рамках следствия «Транснефть» признана потерпевшей стороной. «Когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов Андрея Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком» в работе Минфина. Полагаю, что в данном случае Силуанов был ориентирован на информацию, распространяемую недоброжелателями компании «Транснефть», – сказал он. Сама же «Транснефть», по словам Демина, не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за ситуации с «Дружбой».