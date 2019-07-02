Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Цитата недели

О чем Владимир Путин говорил в Осаке

Западные лидеры использовали саммит для обсуждения с Путиным назревших вопросов двусторонних отношений
«Был определенный скепсис [по поводу саммита G20], и не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность, нужно это признать, и отработал по всем основным направлениям».
Владимир Путин, президент России

Для начала – еще одна цитата по поводу завершившейся в субботу встречи лидеров «двадцатки» в Японии.

«Владимир Путин на высоте <...> Он в полной мере использовал саммит G20 в Осаке, чтобы насладиться встречами с мировыми грандами и впитать все внимание международных СМИ, на которое он способен».

Думаете, это отчет о новых свершениях президента в «Российской газете»? Или очередной духоподъемный комментарий Дмитрия Киселева в «Вестях недели»? Вовсе нет: это британская газета The Guardian, вестник того самого либерализма, кончину которого Путин на днях напророчил в интервью Financial Times.

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