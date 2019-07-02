О чем Владимир Путин говорил в Осаке
Для начала – еще одна цитата по поводу завершившейся в субботу встречи лидеров «двадцатки» в Японии.
«Владимир Путин на высоте <...> Он в полной мере использовал саммит G20 в Осаке, чтобы насладиться встречами с мировыми грандами и впитать все внимание международных СМИ, на которое он способен».
Думаете, это отчет о новых свершениях президента в «Российской газете»? Или очередной духоподъемный комментарий Дмитрия Киселева в «Вестях недели»? Вовсе нет: это британская газета The Guardian, вестник того самого либерализма, кончину которого Путин на днях напророчил в интервью Financial Times.
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