О чем Владимир Путин говорил в Осаке

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«Был определенный скепсис [по поводу саммита G20], и не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность, нужно это признать, и отработал по всем основным направлениям». Владимир Путин, президент России

Для начала – еще одна цитата по поводу завершившейся в субботу встречи лидеров «двадцатки» в Японии.

«Владимир Путин на высоте <...> Он в полной мере использовал саммит G20 в Осаке, чтобы насладиться встречами с мировыми грандами и впитать все внимание международных СМИ, на которое он способен».

Думаете, это отчет о новых свершениях президента в «Российской газете»? Или очередной духоподъемный комментарий Дмитрия Киселева в «Вестях недели»? Вовсе нет: это британская газета The Guardian, вестник того самого либерализма, кончину которого Путин на днях напророчил в интервью Financial Times.