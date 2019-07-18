Чем хлев отличается от российской политики

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Призывы Вячеслава Володина к расширению полномочий Госдумы возвращают нас к его диссертации о дозировании кормов для скота

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении правительства» Вячеслав Володин, председатель Государственной думы

Четвертый человек в государстве, Вячеслав Володин, мне кажется, скучает по настоящей работе. Чувствует, может быть, себя недостаточно вовлеченным в процесс руководства страною.

Не могу знать, участвовал ли он в формировании правительства (ну хорошо, в консультациях при назначении членов правительства), пока отвечал в Кремле за внутреннюю политику. Интересно, что бы он сказал о своем же нынешнем предложении слегка поменять Конституцию, когда занимал должность заместителя председателя правительства, – захотелось ли бы ему, чтобы депутаты обсуждали, годится ли тов. Володин в зампреды или нет. Давайте еще раз: какие-то люди могут сомневаться, может ли Вячеслав Володин быть заместителем Владимира Путина! Тов. Путин решил взять Володина заместителем, чего тут обсуждать?