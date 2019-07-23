Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Цитата недели

Новая украинская непредсказуемость

Телепропаганде все сложнее убеждать россиян в несостоятельности Украины
«Очень классный, мощный результат. 73% было бы лучше, но мы благодарны. Я лично и каждый из нас благодарен народу Украины за поддержку. Спасибо за большое доверие к нашей партии «Слуга народа»
Владимир Зеленский, президент Украины

Ох, ну что же вы с нами делаете, дорогие наши братья-украинцы?! Ведь еще каких-то полгода назад все с вами было ясно – по крайней мере, нашим мудрым руководителям и доблестным пропагандистам, а благодаря их разъяснениям и всем зрителям федеральных телеканалов.

Был, значит, у вас такой Виктор Янукович – мало того что легитимно избранный президент, так еще и большой друг России. Но потом – само собой, по указке загнивающего Запада – у вас случился государственный переворот. И к власти вместо друзей России пришли ее враги-бандеровцы, которые тут же начали злодейски притеснять всех людей доброй воли, запрещать им говорить по-русски и засылать к нам всяких террористов. Правда, после этого на Украине прошли президентские и парламентские выборы, на которых эти самые бандеровцы вроде бы ничего особо не выиграли. Но из телевизора нам объяснили, что на самом деле ничего не изменилось, потому что Украина – такое вот ненастоящее государство, где, в отличие от России, правят совсем не те, кого выбрал народ.

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Комментарии
В Дмитрий В
11:05 23.07.2019
Наши ватные патриоты еще более неисправимы: о чем в статье сказано, то и пишут в комментариях - методичка еще не дополнена!
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