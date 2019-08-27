Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4885 от 27.08.2019 под заголовком: Цитата недели

Власть как боец без правил

В боях с гражданским обществом она готова бить даже по детям
«Здесь ощущение политического шантажа, недопустимо никого шантажировать детьми <...> Любая семья будет чувствовать себя небезопасно»
Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве

Чем отличается настоящая уличная драка от поединка на татами или ринге – пусть и MMA? В ней нет правил, ограничение – только степень угрозы и в принципе, но не обязательно – Уголовный кодекс. Да пусть даже от драки в школьном коридоре или à la «пойдем выйдем» (опустим крайности)? Нельзя ломать колено, бить по глазам, добивать лежащего, стыдно бить в пах. Потому что это позор в глазах, например, одноклассников, сильный так не побеждает.

Все это можно на улице, где дерешься не ради победы, унижения проигравшего, уважения в глазах одноклассников. На улице цель другая – быстро травмировать противника, чтобы защитить себя или близкого человека. И не важно, что о тебе подумают окружающие. Вот такую уличную драку ведут власти с людьми, с обществом, воспитывая псов, которым можно бить женщину в живот, избивать дубинками лежащих. Можно все – даже пытаться разрушить жизнь детей. Это ведь самое уязвимое место – почему же не ударить туда? И поэтому прокуратура требует лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста 3 августа, которые пришли на нее с ребенком. До этого она направляла в суд такое заявление по родителям, которые пришли с ребенком на митинг 27 июля.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике