Власть как боец без правил

«Здесь ощущение политического шантажа, недопустимо никого шантажировать детьми <...> Любая семья будет чувствовать себя небезопасно» Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве

Чем отличается настоящая уличная драка от поединка на татами или ринге – пусть и MMA? В ней нет правил, ограничение – только степень угрозы и в принципе, но не обязательно – Уголовный кодекс. Да пусть даже от драки в школьном коридоре или à la «пойдем выйдем» (опустим крайности)? Нельзя ломать колено, бить по глазам, добивать лежащего, стыдно бить в пах. Потому что это позор в глазах, например, одноклассников, сильный так не побеждает.

Все это можно на улице, где дерешься не ради победы, унижения проигравшего, уважения в глазах одноклассников. На улице цель другая – быстро травмировать противника, чтобы защитить себя или близкого человека. И не важно, что о тебе подумают окружающие. Вот такую уличную драку ведут власти с людьми, с обществом, воспитывая псов, которым можно бить женщину в живот, избивать дубинками лежащих. Можно все – даже пытаться разрушить жизнь детей. Это ведь самое уязвимое место – почему же не ударить туда? И поэтому прокуратура требует лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста 3 августа, которые пришли на нее с ребенком. До этого она направляла в суд такое заявление по родителям, которые пришли с ребенком на митинг 27 июля.