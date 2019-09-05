Мнения / Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4892 от 05.09.2019 под заголовком: Цитата недели

Какой Superjet нам нужен

Отказ «Гражданских самолетов Сухого» от версии лайнера на 75 мест при наличии крупного коммерческого заказчика вызывает недоумение
«Правильно было бы довести до ума самолет SSJ100»
Владислав Филев, совладелец S7 Group

Совладелец крупнейшей частной авиакомпании S7 Group Владислав Филев рассказал на этой неделе, что SSJ100 плох, неэффективен и не нужен, а вдохнуть в программу новую жизнь и коммерческую привлекательность могла бы разработка укороченной версии на 75 мест (SSJ75). Отказ «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС; производитель SSJ100) делать эту версию при наличии крупного коммерческого заказчика – собственно S7 Group – вызывает у него негодование.

SSJ100 поставляются с 2011 г., т. е. самолет уже не новый, но все еще страдает детскими болезнями. Летает мало, спрос невелик, в основном со стороны госкомпаний (тот же «Аэрофлот» ломают через колено, чтобы брал, как ярко и метко сказал Филев), а частники покупали его с огромными скидками. Поэтому вопрос, а все ли сделали правильно, звучит резонно. Не в последнюю очередь самолету в вину ставят его вместимость: он единственный представитель своего класса, который неуклюже называется «ближнемагистральный лайнер» – уже и не региональный джет на 70–90 кресел в одноклассной компоновке, но еще и не среднемагистральный на 130 пассажиров и выше.

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