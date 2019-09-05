Какой Superjet нам нужен
Совладелец крупнейшей частной авиакомпании S7 Group Владислав Филев рассказал на этой неделе, что SSJ100 плох, неэффективен и не нужен, а вдохнуть в программу новую жизнь и коммерческую привлекательность могла бы разработка укороченной версии на 75 мест (SSJ75). Отказ «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС; производитель SSJ100) делать эту версию при наличии крупного коммерческого заказчика – собственно S7 Group – вызывает у него негодование.
SSJ100 поставляются с 2011 г., т. е. самолет уже не новый, но все еще страдает детскими болезнями. Летает мало, спрос невелик, в основном со стороны госкомпаний (тот же «Аэрофлот» ломают через колено, чтобы брал, как ярко и метко сказал Филев), а частники покупали его с огромными скидками. Поэтому вопрос, а все ли сделали правильно, звучит резонно. Не в последнюю очередь самолету в вину ставят его вместимость: он единственный представитель своего класса, который неуклюже называется «ближнемагистральный лайнер» – уже и не региональный джет на 70–90 кресел в одноклассной компоновке, но еще и не среднемагистральный на 130 пассажиров и выше.
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