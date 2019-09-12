Статья опубликована в № 4898 от 13.09.2019 под заголовком: Цитата недели
Юрий Дудь как средство доставки правды
Власть не сможет справиться с правдой, если ее будут говорить миллионы, а не одиночки
«Я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу». Юрий Дудь, журналист
Юрий Дудь, журналист
Юрий Дудь в последние полгода сделался из коммерчески успешного интервьюера-видеоблогера, иногда скандального, иногда неказистого, но всегда популярного, чем-то вроде видеосовести нации. Я даже не очень преувеличиваю: его фильмы «Колыма – родина нашего страха» и «Беслан. Помни» посмотрело так много людей, будто фильмы показывали по федеральным телеканалам.
Оба фильма, как ни относись к автору, – свободное высказывание. Редкая сейчас свобода слова, но, выходит, востребованная!
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