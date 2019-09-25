Российская реальность из фильма Спилберга

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«Какой-то парень бросил стаканчик [в полицейского]. Но <...> его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду» Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Стоило Пескову сказать эту фразу на встрече со студентами Высшей школы экономики, как его тут же начали нещадно ругать. Мол, передергивает уважаемый Дмитрий Сергеевич, опять, выражаясь словами его шефа, «несет пургу». Потому что, дескать, полицейские даже в Америке за пластиковые стаканчики никого не убивают, а если и убивают, то получают за это не награду, а как минимум внутреннее расследование или даже тюремный срок. А иногда потом случаются еще и уличные протесты, перерастающие в затяжные массовые беспорядки.

Но я ругать Пескова не хочу, а хочу разобраться: почему же наши любимые руководители продолжают жить в этой выдуманной ими же параллельной реальности? Где любая критика власти приравнивается к попытке ее вооруженного свержения, а за каждым мирным протестом маячит призрак цветной революции.