Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Цитата недели
Почему в спорте нельзя как в политике
ООН России не указ, но в спорте и допинге есть организации, имеющие больше власти, чем Кремль
«После ознакомления с документами, предоставленными WADA в адрес министра спорта Павла Колобкова и в мой адрес, один из ключевых выводов, который можно сделать: нас предали. Мы летим в пропасть»
Юрий Ганус, гендиректор Российского антидопингового агентства
Когда речь заходит о допинге в спорте и об особом российском вкладе в эту сферу человеческой деятельности, защитники всего российского тут же говорят: а вот у норвежцев все астматики, да и в США немало случаев допинга! Не одни мы такие!
Верно, не одни. Допинг – общая беда и зараза. И, наверное, есть некоторое лукавство в том, как реагируют западные спортивные чиновники, когда западный спортсмен попадается-таки на допинге: осуждают его, делают изгоем, лишают денег. Ответственность перекладывают на него целиком. Что, на мой взгляд, не лишено смысла: решает, принимать нечто запрещенное или не принимать, все-таки сам спортсмен.
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