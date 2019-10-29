Как газовый транзит зашел в тупик

«Я разочарован результатом [трехсторонних переговоров] и прямо говорю об этом» Марош Шефчович, заместитель председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу

Переговоры о продлении транзита российского газа через Украину, похоже, в очередной раз зашли в тупик. Еще в середине сентября – после предыдущих трехсторонних консультаций в Брюсселе – представители России, Украины и Еврокомиссии подчеркивали «конструктивный» ход дискуссий и готовность во что бы то ни стало достигнуть договоренности к концу года. Но если у рынка и возникли после этого иллюзии, что проблема с окончанием действующего контракта на транзит российского газа через Украину может быть решена до конца 2019 г., в понедельник, после трехсторонней встречи, от них не должно было остаться и следа. И разочарование – самое, пожалуй, мягкое определение происшедшему.

Одно из самых печальных последствий последних переговоров – возможный имиджевый удар по переговорной позиции России в целом и восприятию «Газпрома» на европейском рынке в частности. В сентябре демонстрировать готовность идти на компромисс и заключать с Украиной новый контракт по европейским правилам, будучи при этом уверенным, что трех месяцев соседям технически не хватит на подготовку к переходу на них, было не сложно. Мы бы и рады, мол, но если не успеют – не наша в том вина. В сценарии «Украина не успела» продление действующего контракта на год, на чем настаивала Россия, осталось бы вынужденной мерой. А после завершения строительства «Северного потока – 2», что, вероятно, произойдет в 2020 г., и по европейским правилам можно было бы договариваться исходя из совершенно иных условий. Не готова наша делегация оказалась к сценарию «Украина может успеть».