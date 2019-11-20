Время дружить с Россией и время спорить
Если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно <...> думаю, в России люди это поймут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что люди в России поняли бы, если бы Москва передавала Минску оружие, поскольку оно обеспечивает и безопасность самой России. Сказано это было после того, как 13 ноября в белорусских Барановичах приземлились первые два из 12 истребителей Су-30СМ. Комментируя статью «Ведомостей» о том, что Минск хотел эти самолеты получить бесплатно, Лукашенко подчеркнул, что «ничего бесплатно» не хочет, а хочет, чтобы «это была приемлемая цена». Понятие «приемлемой цены» в его системе координат, по всей видимости, это как раз и есть безвозмездная поставка, поскольку каждый самолет для белорусских ВВС и так поставляется по внутрироссийской (как закупает для себя Минобороны России), а не экспортной (через госпосредника в лице «Рособоронэкспорта») цене. Отдавать бесплатно абсолютно новую технику почти что нонсенс для системы оружейного экспорта.
Вообще, претензий к России у белорусского лидера накопилось немало. В течение недели он сказал, что Москва должна возместить Минску половину затрат на охрану общей границы; что он не подпишет ни один документ по интеграции, если он будет противоречить конституции; а главное – что дорожные карты с Москвой не могут быть подписаны до тех пор, пока сторонами не решены вопросы по поставкам углеводородов и допуску товаров на российский рынок. «Нам каждый год подсовывают новые условия, из-за которых мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем, – пожаловался он журналистам и добавил: – Извините, на хрена нужен тогда такой союз?»