Время дружить с Россией и время спорить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что люди в России поняли бы, если бы Москва передавала Минску оружие, поскольку оно обеспечивает и безопасность самой России. Сказано это было после того, как 13 ноября в белорусских Барановичах приземлились первые два из 12 истребителей Су-30СМ. Комментируя статью «Ведомостей» о том, что Минск хотел эти самолеты получить бесплатно, Лукашенко подчеркнул, что «ничего бесплатно» не хочет, а хочет, чтобы «это была приемлемая цена». Понятие «приемлемой цены» в его системе координат, по всей видимости, это как раз и есть безвозмездная поставка, поскольку каждый самолет для белорусских ВВС и так поставляется по внутрироссийской (как закупает для себя Минобороны России), а не экспортной (через госпосредника в лице «Рособоронэкспорта») цене. Отдавать бесплатно абсолютно новую технику почти что нонсенс для системы оружейного экспорта.