Польша вместо Гитлера
И ничего у Польши Советский Союз не отбирал на самом деле
Руководители стран Содружества Независимых Государств (СНГ), как мне показалось при просмотре видеозаписи их неформального саммита, совершенно не ожидали, что станут слушателями часовой лекции о событиях 80-летней давности. Наиболее опытные участники саммитов с Владимиром Путиным, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко, что-то принялись чертить на бумаге; прочие же сидели с каменными лицами или пытались (вполне, впрочем, успешно) сдерживать эмоции.
Сам же лектор был, как мне показалось, чрезвычайно увлечен собственными разысканиями и мало обращал внимания на реакцию слушателей. Я не историк, а потому хотел бы надеяться, что найдется знающий смельчак, кто разберет выступление президента и объяснит, что и как в нем соответствует современному историческому знанию.