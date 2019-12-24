Польша вместо Гитлера

Сам же лектор был, как мне показалось, чрезвычайно увлечен собственными разысканиями и мало обращал внимания на реакцию слушателей. Я не историк, а потому хотел бы надеяться, что найдется знающий смельчак, кто разберет выступление президента и объяснит, что и как в нем соответствует современному историческому знанию.