Когда автократу непросто с автократом

Но вот свежий пример – визит президента Эрдогана на Украину – показывает, что на самом деле самовластные коллеги, вероятно, как и сам Владимир Путин, не слишком-то удобные люди. (Слово партнеры я не употребляю нарочно – оно в российской политической практике имеет негативную коннотацию и зарезервировано для западных лидеров.) С одной стороны, Турция – почти российский союзник, покупает за деньги российское вооружение вопреки воле НАТО и США; с другой – у нее тоже геополитические интересы, и ничуть не скромней российских. И если в Ливии, где Россия и Турция вписались за разные стороны гражданской войны, по всей видимости, как-то договориться удалось, то внезапное противостояние в Сирии, стоившее жизни пяти турецким военнослужащим и трем гражданским, надо полагать, будет иметь далеко идущие последствия. (Турки попали под обстрел сирийцев, так как находились в зоне деэскалации в Идлибе. Российские военные разъяснили: это потому, что не предупредили. Турецкие же военные уверяют, что предупредили. Турки после этого обстреляли позиции сирийцев, где могут быть и российские военные.) В Сирии же ситуация схожа с ливийской: по сути, Турция и Россия находятся там в противостоянии, поскольку президент Эрдоган считает враждебным режим президента Сирии Башара Асада, а Россия его защищает.