Нефтяная игра на выбывание
Важно, чтобы в совместных усилиях участвовали все крупные производители, включая Россию, Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты Америки и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК
Президент России Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак на совещании 3 апреля обсудили солидарные усилия, которые могут предпринять крупнейшие нефтяные державы для поддержания рынка нефти и собственных бюджетов. Президент Путин предположил, что добыча нефти может быть снижена на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого полугодия 2020 г. – беспрецедентное снижение, Саудовская Аравия в марте предлагала дополнительно снижать добычу только на 1,5 млн баррелей в сутки, и Россия на это не согласилась.
Но и эти минус 10 млн баррелей в сутки не вернут рынок на докризисный уровень – по данным Новака, суточный спрос на нефть упал на 10–15 млн баррелей и в ближайшее время может опуститься на 20 млн баррелей: это примерно 20% общей добычи в мире и почти половина добычи стран – участниц соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК.
В открытой части совещания Путин и Новак неоднократно заявляли, что сокращение должно проходить по-партнерски, с участием Саудовской Аравии (которая также высказывалась за сокращение) и США. Ведь добывающие страны столкнулись с общим вызовом и схожими проблемами – кажется, ни одна из них не оказалась готова к цене нефти в $25 за баррель. И ни одна не может самостоятельно закрыть эту дыру. Остановить падение рынка невозможно, предложение все больше опережает спрос, солидарные усилия могут хотя бы смягчить удар. Вопрос в том, готовы участники этого диалога к совместным действиям или нацелены продолжить нефтяную игру на выбывание с рынка.
Сокращение добычи и квоты стран должны были обсудить в понедельник, 6 апреля. Но за выходные стороны успели обменяться взаимными упреками и обвинениями: Саудовская Аравия резко отреагировала на слова Путина, что она, разорвав соглашение со странами не-ОПЕК, увеличила добычу, чтобы избавиться от конкурентов в виде сланцевой нефти. А президент США Дональд Трамп и вовсе заявил, что считает ОПЕК незаконной организацией и всю жизнь выступал против нее.