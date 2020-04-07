Нефтяная игра на выбывание

В открытой части совещания Путин и Новак неоднократно заявляли, что сокращение должно проходить по-партнерски, с участием Саудовской Аравии (которая также высказывалась за сокращение) и США. Ведь добывающие страны столкнулись с общим вызовом и схожими проблемами – кажется, ни одна из них не оказалась готова к цене нефти в $25 за баррель. И ни одна не может самостоятельно закрыть эту дыру. Остановить падение рынка невозможно, предложение все больше опережает спрос, солидарные усилия могут хотя бы смягчить удар. Вопрос в том, готовы участники этого диалога к совместным действиям или нацелены продолжить нефтяную игру на выбывание с рынка.