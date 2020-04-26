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Почему власти не могут пойти на предложение Алексея Навального

Людям нельзя раздавать их же собственные деньги
Кирилл Харатьян
Есть политики, которые предлагают потратить 10 трлн руб., это почти полностью фонд национального благосостояния
Андрей Исаев депутат Государственной думы

Пика у эпидемии коронавируса не будет, вдруг заявила главный санитарный врач России Анна Попова; российские граждане, привыкшие читать высказывания официальных лиц в противоположном смысле, пригорюнились и поняли: карантин продолжится еще долго! Обещанное новое выступление гаранта одной из редакций Конституции Владимира Путина оптимизма тоже не добавляет.

Само по себе это слово – «самоизоляция» – носит издевательский характер: изолируются-то люди не то чтобы сами, выход на улицу без уведомления карается штрафом, а в перспективе и тюрьмой; но по-другому власти называть вынужденное сидение дома никак не могут, иначе должны будут исполнять финансовые обязательства перед, условно говоря, избирателями, а этого ох как не хочется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных