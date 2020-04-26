Почему власти не могут пойти на предложение Алексея Навального

Почему власти не могут пойти на предложение Алексея НавальногоЛюдям нельзя раздавать их же собственные деньги
Есть политики, которые предлагают потратить 10 трлн руб., это почти полностью фонд национального благосостояния
Пика у эпидемии коронавируса не будет, вдруг заявила главный санитарный врач России Анна Попова; российские граждане, привыкшие читать высказывания официальных лиц в противоположном смысле, пригорюнились и поняли: карантин продолжится еще долго! Обещанное новое выступление гаранта одной из редакций Конституции Владимира Путина оптимизма тоже не добавляет.
Само по себе это слово – «самоизоляция» – носит издевательский характер: изолируются-то люди не то чтобы сами, выход на улицу без уведомления карается штрафом, а в перспективе и тюрьмой; но по-другому власти называть вынужденное сидение дома никак не могут, иначе должны будут исполнять финансовые обязательства перед, условно говоря, избирателями, а этого ох как не хочется.
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