Почему власти не могут пойти на предложение Алексея Навального

Само по себе это слово – «самоизоляция» – носит издевательский характер: изолируются-то люди не то чтобы сами, выход на улицу без уведомления карается штрафом, а в перспективе и тюрьмой; но по-другому власти называть вынужденное сидение дома никак не могут, иначе должны будут исполнять финансовые обязательства перед, условно говоря, избирателями, а этого ох как не хочется.